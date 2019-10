Afet ve deprem anında toplanma yerleri denetlendi Vali Yazıcı, "Her birey depreme hazır olmalı"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, olası bir depreme karşı şehir merkezindeki acil toplanma ve barınma alanlarında incelemelerde bulundu. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı'nda bir yıl boyunca afetlerle ilgili çalışmalar yapacak. Vali Yazıcı Balıkesir'de yaşanacak acil bir Afet ve deprem anında toplanma yerlerini inceledi.

AFAD'ın başlatmış olduğu Afete Hazırlık Yılı kampanyasıyla ilgili konuşan Vali Yazıcı, "Afetlere hazırlık ve dirençli toplum oluşturma yolunda kilometre taşı olacak olan eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Afet eğitimi ve standartlarının belirlenmesi ve yol haritası çıkartılması açısından ilgili tüm paydaşlarla toplantımızı geçtiğimiz günlerde yaptık. AFAD tarafından ilan edilen ve bir yıl boyunca çeşitli eğitimler, seminerler ve konferanslarla devam edecek olan Afetlere Hazırlık Yılı kampanyasının tanıtım toplantısında bir yol haritası belirledik. Balıkesir olarak kendimize hedefler belirledik. Geçmişten ders aldık. Bireylerin üzerine inşa edilen bir afet yönetimi yerine, kurumsal yapıyı oluşturuyoruz. Balıkesir'de afet risk yönetimine ilişkin olarak öncelikle yapılması gereken faaliyetlere dair hazırlanan Stratejik Planı çalışmalarını tamamladık. Bu hedeflere ulaşmak için tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarını yanımızda görmekten mutluyuz. Standartları belirlemeyi hedefledik. Bununla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Eğitimden başlayacak şekilde her türlü hazırlığımızı yaptık. Eğitim boyutunda ortak bir dil oluşturmayı hedefliyoruz. Hem AFAD hem diğer kurum ve kuruluşlar hem de STK'ların eğitiminde ortak çalışmalar yapmaktayız. Mevsim şartlarına uygun çadır modelleri belirlenmiş ve afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimleri başlamıştır" dedi.

Vali Yazıcı, "Vatandaşların toplanacağı yerlere levhalandırma yapıldı"

Doğa ve insan kaynaklı afetlerin insanları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Yeryüzünde depremler, fırtınalar, su ve sel baskınları gibi çeşitli türde afetlerle karşılaşılmaktadır. Karşılaşılan afetlere karşı hazırlıklı olmak olası kayıpların önüne geçmeyi ve afet anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği ile ilgili fikir sahibi olunmasını sağlayacaktır. Özellikle depremle yaşayan bir ülke olarak deprem öncesi atılan küçük adımlar, afet sırasında ve sonrasında büyük öneme sahip olabilir. Bu nedenle afet öncesi bir hazırlık süreci olarak deprem sonrası toplanma merkezi ve barınma merkezlerinde incelemelerde bulunduk. Balıkesir'in birinci derece deprem bölgesi olmasından dolayı olası afet ve acil durumlar sonrasında vatandaşların can güvenliği için tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabilecekleri alanlara levhalandırma yapıldı" dedi.

Afete maruz kalmamak için bir takım önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, "Afetin ne zaman olabileceğini bilmek veya kestirmek mümkün değil. Bundan dolayı farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından farklı çalışmalar yürütülüyor. Genel hayatı etkileyen bir afet durumunda, afete müdahalede TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) planımızla bütün kurumlarımızın afete müdahale kapasitesi ve görevleri belirlendi. Deprem bir doğa olayı, önüne geçme şansımız yok ancak zararlarını azaltmak mümkün. Depreme hazırlık seviyesini arttırmak ve halkın bilinçlenmesi noktasında, eğitim çalışmalarımız çok önemli" şeklinde konuştu.

Talimat Vali Yazıcı'dan

Vali Yazıcı, ilimizin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu, her an afete hazır olmamız gerektiğini, özellikle de afet öncesi çalışmalara tüm kurum ve kuruluşlarımızın, STK ve sivil vatandaşlarımızın önem vermesi gerektiğini belirterek, TAMP Balıkesir Planının devamlı güncellenmesi, tatbikatlar yapılması, hizmet gruplarının ve kurumların konuyla ilgili görevlerini titizlikle yerine getirmeleri talimatı verdi.

"Balıkesir'de bulunan toplanma ve barınma alanları

Vali Yazıcı, toplanma alanlarının, bir afet veya kriz anında iletişim kesilmesi ve diğer nedenlerle vatandaşların toplanacakları ilk alanlar olduğunu anımsattı. Vatandaşların toplanma alanlarına "eDevlet" üzerinden rahatlıkla ulaşabildiklerine dikkati çeken Vali Yazıcı, "Balıkesir'de 1094 civarında toplanma alanımız var. Toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık" şeklinde konuştu. Vali Ersin Yazıcı, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları ile Bahçelievler Çevre Eğitim Parkı, Bahçelievler İmam Birgivi Cami Bahçesi, Ayşebacı Mahallesi Barınma Alanlarında TOKİ Bölgesi, Ayşebacı Mahallesi Terminalin Arka Tarafı, Çevre Yolu Sanayi Arkası, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri, Halalca Mahallesi, Çayırhisar Mahallesi Çadırkent incelemelerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı'ya incelemeleri sırasında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin eşlik etti.

