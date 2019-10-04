Valilikten yağış ve fırtına uyarısı

Balıkesir Valiliği bu akşam ve hafta sonu için serin ve yağışlı hava ve fırtına uyarısı yaptı.

Balıkesir valiliğinden edinilen bilgiye göre, il ve ilçe merkezlerinde bu akşamdan başlayarak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gece saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakması tahmin ediliyor. Akşam geç saatlerde Edremit Körfezi çevrelerinde ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de, 5 Ekim Cumartesi günü ise Balıkesir'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü bölgemizin kuzeyinde etkili olacağı, sonrasında Pazartesi günü bölgemizin kıyı ve kuzey kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın Cumartesi günü bölge genelinde güney ve batısında güney ve güneybatıdan yönlerden, yer yer kısa süreli fırtına (5080 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan 2. açıklamada da, "Kuzey Ege'de ve Güney Ege'nin kuzeyinde bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın etkisini arttırarak güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:55

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.