“Karesi Erasmus+buluşma günleri” başlıyor

Karesi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BalıkesirKaresi Ortaokulu koordinatörlüğünde 0809 Ekim tarihlerinde Karesi Ortaokulu’nda açılışı gerçekleştirilecek olan “Erasmus+ Buluşma Günleri” ilklere ve sürprizlere sahne olacak.

Erasmus Buluşma Günleri kapsamında Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yürütülen 16 farklı proje stantlarda sergilenecek. Ayrıca Erasmus+ kapsamında yurt dışında proje çalışması yapan öğretmen ve öğrenciler projelerini sunma imkanı bulmuş olacak. Balıkesir Karesi Ortaokulu bahçesinde seanslar eşliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliklere Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Erasmus+ projesi yürüten okullarımız ile proje yapmayı planlayan diğer okullarımızın da katılımı sağlanacak. Seanslar eşliğinde öğrencilerimizin ziyaret edeceği programda, öğrencilerin aktif olarak görev alabileceği konser etkinliği, karaoke etkinlikleri, puzzle etkinliği, kumaş boyama etkinliklerinin yanı sıra bazı sürpriz etkinlikler de yer alacak.

09 Ekim’de Erasmus+ öğretmen atölyesi eğitimi verilecek

Erasmus Buluşma Günleri kapsamında Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik olarak “Erasmus+ Öğretmen Atölyesi” eğitimi verilecek. 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerde öğretmen eğitimlerine öncelik verilmesi istenmektedir. Özellikle daha önce proje hazırlayıp Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yeterli puana ulaşamayan AB Erasmus projeleri ilçe de ilk kez uygulanacak olan öğretmen atölye çalışmalarında değerlendirilecek. Bu kapsamda özellikle dezavantajlı olarak nitelendirilen okullara öncelik verilecek.

Karesi ilçesinde yürütülen projeler için bir koordine çatısı oluşacak

Karesi ilçesinde yürütülen projeler için bu etkinlik sayesinde bir koordine çatısı oluşacak. Özellikle ortak ülkelerle temas konusunda birlikteliğin sağlanması hem ilçemizde Avrupa Birliği destekli yürütülen projelerin sayısının artmasına destek sağlayacak hem projelerin uygulanma esnasında yaşanabilecek ortak sorunların önüne geçmiş olacak hem de ilçemizin yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak.

Karesi’de ilk defa bir projede drone ile havadan çekim yapılacak

BalıkesirKaresi Ortaokulu koordinatörlüğünde 0809 Ekim tarihlerinde Karesi Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek olan “Erasmus+ Buluşma Günleri” drone ile havadan kayıt altına alınıp, BalıkesirKaresi Ortaokulu tarafından yürütülen projelerde de kullanılmak üzere video tanıtım filmine dönüştürülecek. Böylelikle ilk kez bir projede uygulanma aşamaları drone ile kaydedilmiş olacak. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak olan led ekranda Erasmus Buluşma Günleri kapsamında sergilenecek olan projelerin tanıtım filmleri etkinlik boyunca yayınlanacak.

Erasmus nedir?

20142020 yılları arasında uygulamaya konulan Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik alanlarında evvelce uygulamakta olduğu Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları başta olmak üzere pek çok program, fırsat ve ağları birleştiren bir program. Erasmus+ dünyasında her yaştan ve her sektörden vatandaş için Avrupa fırsatları bulunuyor. Erasmus+ Gençlik faaliyetlerinde gençler, gençlik alanında çalışanlar ve gençler için yapılacak projelere dahil olmak isteyen tüm vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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