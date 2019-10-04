Burhaniye’de müdür sülükle şifa buluyor

Burhaniye'de İbrahim Ceylan, dolaşım bozukluğu için sülük tedavisinin faydalı olduğunu kendinin bu yöntemle sağlığına kavuştuğunu ileri sürdü.

İnternetten sipariş ettiği sülükleri kullanacağını anlatan Ceylan, geçtiğimiz yıllarda da aynı yöntemle şifa bulduğunu anlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan 48 yaşındaki Ceylan, son yıllarda ortaya çıkan dolaşım bozukluğu için 3 kez sülük tedavisi uyguladığını belirtti. Sülüklerin pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini anlatan Ceylan, “Geçtiğimiz yıllarda da sülük tedavisi yaptım. Dolaşım bozukluğuna iyi geldi. Şimdi gene 25 adet sülük satın aldım. Bunlar dolaşım bozukluğunun yanı sıra varis ve cilt rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Daha önce kullandığım için faydasını biliyorum” dedi.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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