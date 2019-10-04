Burhaniye’de büstlere bakım

Burhaniye Belediyesi kırsal mahallelerde bulunan Atatürk büst ve heykelini tamir ederek boyama işlemlerini gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatlarıyla 18 mahalledeki Atatürk büst ve heykellerinin tadilat ve yenileme işlemlerini yaptı. Yaklaşık bir hafta içerisinde 18 kırsal mahalle de yapılan çalışmalar kapsamında büstler tek tek sökülerek onarıldı. Tamiratlarının yapılmasından sonra özel boya ile boyanarak tekrar yerlerine monte edilen büstler bakımı yapılarak modern ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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