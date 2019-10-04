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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrenciler Başkan Dağlı ve Avukat Özçelik’i ağırladı Meslek lisesi öğrencilerine sosyal medya ...

İHA

Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BENGİ Projesi kapsamında düzenlediği etkinlikte Av. Emine Özçelik ve Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı'yı konuk etti. Etkinlikte Balıkesirspor Kulüp Başkanı öğrencilere iş hayatı ile ilgili önerilerde bulunurken, Av. Emine Özçelik ise Türk Ceza Kanunu'nda gençleri ilgilendiren suçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öğrenciler Başkan Dağlı ve Avukat Özçelik’i ağırladı Meslek lisesi öğrencilerine sosyal medya uyarısı Sosyal medyada paylaşımlarınız ceza almanıza neden olabilir

Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BENGİ Projesi kapsamında düzenlediği etkinlikte Av. Emine Özçelik ve Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı’yı konuk etti. Etkinlikte Balıkesirspor Kulüp Başkanı öğrencilere iş hayatı ile ilgili önerilerde bulunurken, Av. Emine Özçelik ise Türk Ceza Kanunu’nda gençleri ilgilendiren suçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Balıkesir Barosu Avukatlarından Emine Özçelik Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sosyal medya kullanımından doğan cezalar hakkında uyarılarda bulundu. Özçelik, gençlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımların şaka dahi olsa cezayla sonuçlanabileceğini ifade etti.

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı:
“Namusla kazanılan ekmek parasına kimse laf etmez”
Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, iş hayatına ilkokul çağlarında beyaz eşya servisinde çıraklıkla iş hayatına başladığını belirterek, ortaokul ve lisede devam ettiği mesleğini üniversite okuyarak sürdürdüğünü ifade etti. Balıkesir Üniversitesi’nde İklimlendirme ve Soğutma üzerine 2 yıllık eğitim aldığını söyleyen Kadir Dağlı, “Çıraklığımda çalıştığım yerde herkes haftalık alırken bana vermiyorlardı. Çünkü ben orada işi öğreniyordum, yani çıraktım. Ben bir yaz tatili boyunca 3 ay hiç maaş almadan bisiklet uğruna çalıştım. Sonra ortaokul birinci sınıfta servise yine çalışmaya gittim. Babamın bana biriktirip de alacağı bisikleti kullanayım diye ustam verdi ve ben hiç haftalık sormadım. Benim yanımda şimdi 30 kişi çalışıyor. Hepsi kombici, klimacı, su tesisatçısı. Sizin yaşlarınızdaki arkadaşlar işyerime gelip bana ‘usta kaç para vereceksin’ diyorlar. Ben de sen ne iş yapacaksın diyorum, çırağım diyorlar. Şimdi arkadaşlar çalışabilmek için ilk hedefinizin para olmaması lazım. Emek harcarsanız, parayı ilerleyen süreçlerde konuşuyor olursunuz. İlk önce parayı konuşursanız emeğinizi sergileyemezsiniz. Ben liseye gidinceye kadar sigortam hiç olmadı. Bu yüzden çalıştığım yerden ayrıldım. Sonra da babamdan habersiz altımdaki arabayı satarak işyerimi açtım. Ben çok konuşkan ve girişken bir insanım. Normalde sizlerin de öyle olması lazım. Siz içinize kapanık olursanız, kendinizi anlatamazsanız kimse size gel şurada bir bardak su var iç demez. Herkes kendi derdini anlatacak, ifadelerinizi çok güzel kullanmanız lazım. Tek başıma iş yerini açtım ve gece gündüz, hafta sonu demeden çalışarak bugünlere geldim. En başta topluma saygılı ve sevgili, vatansever birilerini yetiştirmeniz lazım. Bu sizin için de geçerli. Yaparken hırsızlık yönüyle değil, çalarak değil, dürüstlükle ön planda olmanız lazım. Sanayi de bir Mehmet Usta var, 10 numara adam siz bunu kendinize söyletebiliyorsanız çok iyi ustasınız. Ama tem tersi olursa hayatta iki müşteri kazanırsınız, bu ikisi de bir daha sizin dükkanınıza gelmez. O yüzden hepinizin mesleğini yaparken, bu işlerde koştururken hepiniz benim gözümde usta adayısınız. Ama ben şunu gördüm; üstü yağlandığı zaman çekinen, üstü toz olduğu zaman utananlar var. Ama unutmayın ki siz hırsızlık yapmıyorsunuz, siz uyuşturucu satmıyorsunuz, devletin suç gördüğü hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz duvar deliyorsunuz, bobin tamir ediyorsunuz, ekmek parası için çaba gösteriyorsunuz. Namusla kazanılan ekmek parasına kimse laf söyleyemez” diye konuştu.

Av. Emine Özçelik “Sosyal medyada paylaştıklarınıza dikkat edin”
Balıkesir Barosu Avukatlarından Emine Özçelik ise okul hayatı ile ilgili bilgiler verdikten sonra öğrencilere suçlarla ilgili bilgilendirdi. Emine Özçelik, “Sizin yaşlarınızda Çocuk Mahkemesinde yargılanan çok müvekkilim var. Ceza Kanununda ‘Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz’ diye bir hüküm var. Bu çok doğru bir hüküm. Ancak ne okullarımız, ne de ailelerimiz bunu çok bilmiyorlar. Neyin suç olduğu, hangi eylemeleri ne yaparsak sonuçları neler olabilir bunları fazla bilmiyoruz. Okullarda öğrencileri ilgilendiren birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Günümüzün, çağımızın koşulları gereği sosyal medyayı çok fazla kullanıyorsunuz. Sosyal medyadan arkadaşlarınıza şaka niyetine yazdığınız birçok kelimeler hakaret suçunu oluşturabiliyor. Siz kötü niyetli olarak yazmış olmuyorsunuz ancak özellikle sosyal medyada yazıldığında bu artırıcı bir neden olabiliyor. Hem hakaret suçundan cezalandırılıyorsunuz hem de halka açık alanda bunu paylaştığınız için ayrıca cezanız artıyor. Bu hususta özellikle dikkat edin, kesinlikle şaka yollu, ya da farklı amaçta kendi aranızda olan hususları, farklı yerlerde, farklı anlaşılacak şekilde kesinlikle yansıtmayın. Arkadaşlarınıza iyi niyetli olarak tehdit niteliğinde bir şeyler yazabilirsiniz. Kesinlikle bu tarz şeyler paylaşmayın, yapmayın da zaten. Bana göre çocuklar arasında en büyük birinci problem halk arasında yağma olarak da bilinen gasp suçu. Cebir veya tehditle bir arkadaşınızdan aldığınız para yağma suçuna girer ve karşılığında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Bu çok ciddi bir suç. Okullarda da bununla alakalı çok şikayetler geliyor, dosyalara çok fazla yansıyor. Arkadaşınıza gidiyorsunuz; zorla, iteleyerek, vermek istemiyor. Onun rızası olmadan yaptığınız her eylem suç. Sadece bu para alma anlamında değil, vücut dokunulmazlığına karşı suçlara da oluşabilir” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR

04 Ekim 2019 Cuma

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