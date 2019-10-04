Burhaniye kazı alanı kış şartlarına hazırlanıyor

Burhaniye Belediyesi tarafından Ören mahallesinde yapılmakta olan kazı çalışmalarını kış şartlarına hazırlamak için başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatlarıyla; Ören de üç ayrı noktada, Burhaniye Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile yapılan antik kazılar belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla özel çit sistemi, ışıklandırma ve kazı üst yapı çalışmalarıyla kış şartlarına hazırlanıyor.

M.Ö. 6'ncı yüzyılda Lidya kralı Alyates'in oğlu Adramys tarafından kurulduğu savunulan Adramytteion Antik Kenti, Burhaniye Belediyesi tarafından Ören A, B ve C bölgeleri olmak üzere 3 ana bölgede yapılan kazılar yaz sezonun kapanmasıyla birlikte kazı ekiplerinin rahat çalışabilmesi ve kazı alanındaki kalıntıların zarar görmemesi için korunaklı hale getirilmeye başlandı.

Ören meydanın da 11. yy ile 14.yy arasında Liman bölgesinde Bizans depolama alanı olarak kullanılan yaklaşık 250m2 olarak yapılan kazı alanının çit düzenlemeleri, ışıklandırma sistemleri ve üst kısmının kapatılması yapılmaya başlandı.

Ören de, C Bölgesi olarak bilinen ve M.S 8.yy da Kilise, Mezar, Şapel olarak kullanıldığı anlaşılan kazılarda ise yine Belediye Ekipleri tarafından üst tarafı özel Jeotermal malzeme ile kaplama yapılarak alanı koruma altına alıyor.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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