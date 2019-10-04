Devlet hastanesinin yatak kapasitesi artacak

Halen 25 yatan hastaya hizmet verebilen Manyas Devlet Hastanesinde yatak sayısı artırılacak.

Manyas Devlet Hastanesinde halen 25 olan yatak sayısının önümüzdeki yıl itibarıyla 30'a yükseltilmesi planlandı.

Yatak sayısının artmasını planladıklarını söyleyen Başhekim Murat Atlı, geçtiğimiz Mayıs ayında hizmete giren palyatif Bakım Ünitesinde bulunan beş yatak sayısına artan talep üzerine bir yatak daha eklenerek 6 yatağa çıkarıldığını belirtti. Başhekim Atlı, diyaliz ünitesini hayata geçirmek istediklerini, bu konuda çalışmaların yoğunlaştırıldığını vurgularken, evde sağlık hizmetleri biriminin Balıkesir’in nüfusa oranla en yüksek orana sahip hasta sayısına ayda iki kez ziyaret düzenlendiğini söyledi.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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