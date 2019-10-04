Ayvalık’ta 35 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir operasyonla; Ayvalık’ın Cunda Adası Ortunç mevkiinde bulunan sahil kesiminde Midilli Adası'na geçmeye çalışan 24 Suriye, 7 Somali, 2 Irak ve 2 Yemen uyruklu toplam 35 düzensiz göçmen ele geçirildi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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