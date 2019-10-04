Manyas’ta çevre temizliği yapıldı

Manyas ilçesinin gözde mesire alanlarından olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Ketenlik deresinde çevre temizliği yapıldı.

Manyas’ın kırsal Koçoğlu Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren bir mermer ocağı firması organize etti. Ketenlik deresi çevresinde ki temizlikte özel firmanın tüm elemanları bir gün süreyle işlerine ara vererek temizliğe katılırken, Manyas Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği elemanları da çevre temizliğine destek verdiler.

Yaz boyunca çeşitli maddeler atılarak kirletilen çuvallar dolusu çöp çöp kamyonlarına yüklenilerek temizlik gerçekleştirildi. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin “ Kırsal Cumhuriyet Mahallemiz de bulunan Ketenlik deresi ilçemizin en gözde mesire alanlarındandır. Etrafı çınar ağaçlarıyla kaplı olan yörenin en doğal güzelliğe mekânı olması itibarıyla Nisan ayıyla birlikte kış aylarına kadar vatandaşlarımız gelerek burada piknik yapıyorlar. Ancak bazı piknikçilerin çöplerini ulu, orta atmaları etrafta hoş olmayan görüntülere neden olmaktadır. Bugün burada toplu, detaylı bir çevre temizliği yaptık. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre temizliği etkinliğine Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, Orman İşletme Şefi Eren Cesur, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Erdinç Boztepe’nin de katıldı.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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