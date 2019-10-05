Baskın yapılan evden 2 kilo esrar çıktı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda, 2 kilogram kubar esrar, tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ihbar alan Manyas Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kayaca Mahallesi Dere Mevki'inde E.G.'ye ait iki katlı eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, evden 2 kilogram Kubar esrar, tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adette muşta diye tabir edilen silah ele geçirildi.

Operasyon esnasında ev içerisinde bulunan C.İ., M.Ö. ve A.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlatıldı.

BALIKESİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:53

YATSI 20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.