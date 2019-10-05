'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

TEKSÜT Bandırma BK, geçtiğimiz sezonu Rusya´nın Nizhny Novgorod takımında geçiren ABD´li forvet Ian Hummer ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezona Fransa´nın AS Monaco takımı ile başlayan Hummer, Fransa Ligi´nde çıktığı 12 karşılaşmada 6.0 sayı, 4.4 ribaunt ile oynarken; EuroCup´ta 10 maçta 8.3 sayı ve 5.5 ribauntluk performans sergiledi. Aynı sezonun ortasında AS Monaco takımından ayrılarak Rusya´ya geri dönen Hummer, Nizhny Novgorod ile sezonun geride kalanını VTB Ligi´nde 13 maçta 10.5 sayı, 5.1 ribaunt ile tamamladı. 29 yaşındaki forvet, Nizhny Novgorod formasıyla çıktığı 6 FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakasında ise 9.0 sayı, 5.8 ribaunt ortalamaları tutturdu ve takımının çeyrek final oynamasına katkı sağladı.



BALIKESİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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