TEKSÜT Bandırma BK, geçtiğimiz sezonu Rusya´nın Nizhny Novgorod takımında geçiren ABD´li forvet Ian Hummer ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezona Fransa´nın AS Monaco takımı ile başlayan Hummer, Fransa Ligi´nde çıktığı 12 karşılaşmada 6.0 sayı, 4.4 ribaunt ile oynarken; EuroCup´ta 10 maçta 8.3 sayı ve 5.5 ribauntluk performans sergiledi. Aynı sezonun ortasında AS Monaco takımından ayrılarak Rusya´ya geri dönen Hummer, Nizhny Novgorod ile sezonun geride kalanını VTB Ligi´nde 13 maçta 10.5 sayı, 5.1 ribaunt ile tamamladı. 29 yaşındaki forvet, Nizhny Novgorod formasıyla çıktığı 6 FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakasında ise 9.0 sayı, 5.8 ribaunt ortalamaları tutturdu ve takımının çeyrek final oynamasına katkı sağladı.
BALIKESİR
05 Ekim 2019 Cumartesi
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