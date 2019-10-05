TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Boluspor: 2

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TFF 1. Lig’in 7. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Boluspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 32 kazandı.



Maçtan dakikalar

6. dakikada İbrahim Halil'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Rahmi Anıl’ın attığı şut kale direğinin dibinden auta çıktı.

13. gelişen Boluspor atağında Poepon Oğuzhan’dan sıyrılarak attığı şutu kaleci Vukovic uzaklaştırdı.

17. dakikada gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak’ın ceza sahası içine ortaladığı topu Glumac kornere çeldi.

19. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Melih Otutan’ın sert şutunu Vukovic bloke etti.

24. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi’nin ceza sahasına ortaladığı topa İbrahim Halil’in attığı sert şut kaleci Hakan’da kaldı.

26. dakikada Okan Alkan’ın ceza sahasına ortaladığı topu Mrsic’in sağ köşeden ağlara gönderdi. 10

34. dakikada Boluspor atağında Bilal Kısa'nın yaklaşık 19 metreden attığı sert şut kale direğinin sıyırarak, auta çıktı.

42. dakikada gelişen Boluspor atağında Hakan Arslan ceza sahası içinden attığı sert şut ile beraberliği getiren golü attı. 11

55. dakikada Boluspor’un kazandığı serbest vuruşu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topa vuran Mustafa Durak, topu filelerle buluşturdu. 12

65. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahasına ortalanan topa Aly Malle kafa ile ağlara gönderdi. 22

70. dakikada kullanılan kornerde kale sahası içinde ortalanan topa vuran Glumac kafa ile ağları sarstı. 32



Stat: Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xxx, Cemil Tunç xxx

Balıkesirspor: Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Glumac xxx, Oğuzhan xxx, Doğa İşeri xxx, Mrsic xxx (Abdülkadir Kayalı dk. 46 xx), Furkan Çil xxx, Foxi xxx, Otoo xx, İ.Halil Çolak xx (Aly Malle dk. 65 xx), Rahmi Anıl xxx (Serdar Güncü dk. 84 ?)

Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Emir Dede, Cenk Güvenç

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hakan Arslan xxx, Burak Bekaroğlu xx, İsmail Konuk xx, Seth Sincere xx, Cumali Bişi xx, Bilal Kısa xx (M. Sami Can dk. 75 x), Mustafa Durak xx (Alimardon Shukurov dk. 87 ?), Mustafa Eskihellaç xx (Nascimento dk. 68 x), Melih Okutan xx, Poepon xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Umut Gündoğan, Yusuf Mert Tunç, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler

Teknik sorumlu: Osman Özköylü

Goller: Mrsic (dk. 26), Aly Malle (dk. 65), Glumac (dk. 70) (Balıkesirspor), Hakan Arslan (dk. 42), Mustafa Durak (dk. 55) (Boluspor)

Sarı kartlar: Glumac, Ali Tandoğan, Foxi (Balıkesirspor), Burak Bekaroğlu (Boluspor)

BALIKESİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:53

YATSI 20:11

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