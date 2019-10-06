Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor evinde Boluspor'u 32 mağlup etti. Maçın ardında teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maçı değerlendiren Balıkesirspor teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Lig de pozisyon değişti, şimdi bundan sonra artık daha yukarıları düşünmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Tüm futbolcuları kutladığını söyleyen Göksu, "Mağlubiyetten galibiyete geçmek kolay bir şey değil. Bunu da başardılar, galiba averajla lider olmuşuz, tabi ki lider olmak güzel bir şey ama önemli olan orada kalmak" diye konuştu.

Göksu, taraftarların takıma büyük destek verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önemli olan bundan sonra bu seriye devam etmek. Futbolcu kardeşlerimizde inandılar, bu inançları devam ettikçe yukarıda kalıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Galip geldik ama rakibimiz Boluspor sezona şampiyonluk hedefiyle başladı ama futbolda her zaman düşünülen değil sahada yapılan oluyor. Onlara da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyoruz. Lig de pozisyon değişti, şimdi bundan sonra artık daha yukarıları düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu da yönetim, futbolcu ve taraftarlarımızla beraber olan karmaşık bir olaydır. Bunu da gidermek hepimizin olayın içinde olmasıdır."



Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise karşılaşmanın ilk yarısını Balıkesirspor'dan daha iyi oynadıklarını belirtirken 2. yarıda fiziki anlamda yetersiz kalarak maçı kaybettiklerini dile getirdi.

Özköylü, şunları kaydetti:

"Takımımız her geçen hafta üzerine koyarak ilerliyor, geldiğimizden beri çok şey değiştirmeye çalışıyoruz. Kötü bir sezon başı geçirmiş, oyuncuları geç gelmiş, tam anlamıyla hazırlık dönemini iyi geçirememiş bir Boluspor takımı var. Bugün ilk yarıda 34 tane çok net gol atabileceğimiz pozisyonu değerlendiremedik. Öne geçtiğimizde futbolcuları geri çekilmemeleri konusunda uyarmamıza rağmen 2 gol yedik ve maçı kaybettik. İki takım arasında kalite anlamında biz daha iyiydik ama direnç ve sahada dirilik anlamında Balıkesir takımı daha iyiydi."

BALIKESİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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