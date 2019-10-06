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Balık Adası’nda kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı iddiası

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan Balık Adası'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yasa dışı tarihi eser kazısı yapıldığı iddia edildi.

Balık Adası’nda kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı iddiası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan Balık Adası’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yasa dışı tarihi eser kazısı yapıldığı iddia edildi.
Balık Adası’nın kıyısında tekneleriyle balık avlayan amatör balıkçılar tarafından fark edilen tarihi eser kazısını yapanların antik çağlardaki Pordoselene Uygarlığı’na ait lahit ve taşları gün ışığına çıkardıkları gözlendi. Bazı balıkçıların “Tavşan Adası” olarak da isimlendirdiği Balık Adası’ndaki tarihi eser kazısının Balıkesir Müzeler Müdürlüğünden alınmış bir izni olmadığı öğrenilirken, Ayvalık adalarındaki bu tür kazıların geçmişte de gizlice yapıldığı öne sürüldü.
Balık Adası’nda antik Pordoselene Uygarlığı’nın kalıntıları bulunuyor. Ayvalıklı merhum Yazar Ahmet Yorulmaz’ın kitaplarında da yerini alan bu bölgeyi kapsayan Lale Adası’ndaki Turizm Otelcilik, Ticaret Meslek Lisesi ile Denizcilik Meslek Lisesinin denize bakan kısmında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2. derecede antik kent olduğu açıklanan kayalık alanda bulunan M.Ö. 330’lu yıllara ait olduğu savunulan tarihi bir kitabe de kayıplara karışmıştı. Üzerinde Roma dönemine ait Latince harflerin bulunduğu 100X40 ebatlarındaki kitabenin kim ya da kimler tarafından yerinden söküldüğü öğrenilemezken, söz konusu yazıt 2010 yılında ’Ayvalık Tarihi Molozlar Altında’ başlıklı haberdeki fotoğraflarla arşivlerdeki yerini almıştı. 2010 ile 2012 yıllarındaki yayınlanan haberlerin ardından dönemin CHP Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı konuyu TBMM’ye taşımış ve konuyla ilgili dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da bölgenin 2. derecede antik kent olduğunu açıklamıştı.

BALIKESİR

06 Ekim 2019 Pazar

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