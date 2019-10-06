Sağlık Sen'den kınama mesajı Edremit'te sağlıkçılar darp edilmesine tepki var

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanlığı Edremit'te hasta götüren 112 ekibinine yapılan darp, hakaret ve şiddeti kınadı.

SağlıK Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi imzasıyla yayımlanan kınama bildirisinde, " Edremit Devlet hastanesine hasta götüren 112 ekibimiz hastane Acil servisinde hasta yakınları tarafından darp edilip hakarete ve şiddete maruz kalmıştır. Hastaların hayatını kurtarmak için canını dişine takan, adeta zamanla yarışan, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti Balıkesir SağlıkSen şubesi olarak kınıyoruz. Yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı ve tüm yetkililerden şiddetin son bulması için gerekli ve caydırıcı tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmettir, sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80’lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. SağlıkSen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamu oyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir" denildi.

Erzi, "Şiddete karşı acil önlemler alınmalı"

Açıklamanın devamında Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan önlenemeyeceği belirtilerek, "Sağlık personeline koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan; şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası SağlıkSen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Bu vesileyle, 112 ekibimizdeki arkadaşlarımızın darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve telin ediyoruz" denildi.

BALIKESİR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:39

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