Entegre tesis aylık 18 bin haneyi aydınlatacak Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Entegre tesis aylık 18 bin haneyi aydınlatacak Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda oluşan metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesis ile birlikte Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de Balıkesirli rahat bir nefes alacak.

Entegre tesis aylık 18 bin haneyi aydınlatacak Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda oluşan metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesis ile birlikte Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de Balıkesirli rahat bir nefes alacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en önemli çevre projelerinden birine imza atıyor. Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atıklardan enerji üretecek tesisin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 2021 yılından itibaren Balıkesir'de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor. Tesiste günlük bin 100 ton, yıllık ise ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesis ile birlikte Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de Balıkesirli rahat bir nefes alacak.
Kötü koku ortadan kalkacak
Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artarken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'ye örnek olacak bir çevre projesini hayata geçiriyor. İlçelerden gelen katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisinin kurulmasıyla birlikte atmosfere yayılan gazlar enerjiye dönüşecek. Alanda yürütülen çalışmalarla birlikte ayrıca sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldırılacak.
Geri dönüşüme katkı sağlayacak
Saha içerisinde gazın nakil edilebilmesi için 56 metre derinlikte borulama kazı çalışmalarının sürdürüldüğü enerji üretim tesisinde günlük 1.100 ton, yıllık ortama 400 bin ton atık işlenerek 18 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak. Eskiden bir sorun olarak algılanan çöpün alternatif bir enerji kaynağına dönüştüğü bu tesis ile Balıkesir'e ekolojik ve ekonomik bir değer kazandırılmış olacak. Özellikle evsel atıkların enerji elde etmek için değerlendirileceği üretim tesisi ile ayrıca enerji verimliliği artacak, şehre yayılan kötü koku ortadan kalkacak hem de geri dönüşüme katkı sağlanacak.

BALIKESİR

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:52
  • YATSI 20:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yazıcı, Bandırma'da sanayi kuruluşlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Bandırma'da sanayi kuruluşlarını ziyaret ...
Sağlık Sen'den kınama mesajı Edremit'te sağlıkçılar darp edilmesine tepki var
YEREL HABERLER Sağlık Sen'den kınama mesajı Edremit'te sağlıkçılar ...
Sabah namazından sonra fidan diktiler
YEREL HABERLER Sabah namazından sonra fidan diktiler
Karesi'de kaçak içki ve sigara operasyonu İş yerlerine kaçak içki temin eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Karesi'de kaçak içki ve sigara operasyonu İş ...
Polisten kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Polisten kaçak tütün operasyonu
Balık Adası’nda kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı iddiası
YEREL HABERLER Balık Adası’nda kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı ...
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali başladı Ayvalık Vural sinemasında düzenlenen açılış töreninde Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü Kız Kardeşler filmi ile Emin Alper’e verildi
YEREL HABERLER Başka Sinema Ayvalık Film Festivali başladı Ayvalık ...
Bandırmaspor uzatmalarda güldü
YEREL HABERLER Bandırmaspor uzatmalarda güldü
Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından
Edremit Emniyet Müdürü dünya evine girdi
YEREL HABERLER Edremit Emniyet Müdürü dünya evine girdi
Kamyonet çaya uçtu, sürücü bulunamadı
YEREL HABERLER Kamyonet çaya uçtu, sürücü bulunamadı
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Boluspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Boluspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Boluspor: 1 (İlk yarı ...
Edremit Belediyesi Güre - Mersin Üniversitesi: 75-69
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi Güre - Mersin Üniversitesi: 75-69
Deterjan Fabrikası gibi okul
YEREL HABERLER Deterjan Fabrikası gibi okul
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride ...
Edremit'te sağanak sonrası temizlik
YEREL HABERLER Edremit'te sağanak sonrası temizlik
Eski Baruthane Millet Kıraathanesi olacak Avcı, “2023 yılına kadar 10 Millet Kıraathanesi yapacağız”
YEREL HABERLER Eski Baruthane Millet Kıraathanesi olacak Avcı, “2023 ...
Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı
YEREL HABERLER Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme ...
Ziraat Odası hizmette sınır tanımıyor
YEREL HABERLER Ziraat Odası hizmette sınır tanımıyor
TEKSÜT Bandırma BK, Ian Hummer'i transfer etti
YEREL HABERLER TEKSÜT Bandırma BK, Ian Hummer'i transfer etti
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Başkan Güney; "Nilüfer'in bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Güney; "Nilüfer'in bilgi ve deneyimlerinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X