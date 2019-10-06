Entegre tesis aylık 18 bin haneyi aydınlatacak Balıkesir'in katı atıkları enerjiye dönüşecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda oluşan metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesis ile birlikte Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de Balıkesirli rahat bir nefes alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en önemli çevre projelerinden birine imza atıyor. Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atıklardan enerji üretecek tesisin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 2021 yılından itibaren Balıkesir'de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor. Tesiste günlük bin 100 ton, yıllık ise ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesis ile birlikte Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de Balıkesirli rahat bir nefes alacak.

Kötü koku ortadan kalkacak

Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artarken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'ye örnek olacak bir çevre projesini hayata geçiriyor. İlçelerden gelen katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisinin kurulmasıyla birlikte atmosfere yayılan gazlar enerjiye dönüşecek. Alanda yürütülen çalışmalarla birlikte ayrıca sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldırılacak.

Geri dönüşüme katkı sağlayacak

Saha içerisinde gazın nakil edilebilmesi için 56 metre derinlikte borulama kazı çalışmalarının sürdürüldüğü enerji üretim tesisinde günlük 1.100 ton, yıllık ortama 400 bin ton atık işlenerek 18 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak. Eskiden bir sorun olarak algılanan çöpün alternatif bir enerji kaynağına dönüştüğü bu tesis ile Balıkesir'e ekolojik ve ekonomik bir değer kazandırılmış olacak. Özellikle evsel atıkların enerji elde etmek için değerlendirileceği üretim tesisi ile ayrıca enerji verimliliği artacak, şehre yayılan kötü koku ortadan kalkacak hem de geri dönüşüme katkı sağlanacak.

BALIKESİR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:39

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