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Vali Yazıcı, Bandırma'da sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesindeki bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yazıcı, Bandırma'da sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesindeki bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Valisi Ersin Yazıcı, 95 ülkeye alüminyum sülfat üretimi ihracat, sülfürik asit, deniz taşımacılığı, kimyasal madde taşımacılığı, kimyevi madde stoklama ve soğuk hava depolama tesislerine sahip bir firma ile mobilya, beton ve parke taşı fabrikasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Yazıcı, "Bu tesis yatırımları diğer yatırımlara örnek olacaktır"
Ülke olarak sanayide ilerlememiz adına potansiyelin var olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Türkiye'nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması yolunda üreticilerimizin katkılarına inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Balıkesir her bakımdan, tarımıyla, sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Üretim olmadan kalkınmanın devamlılığının olması mümkün değil. Bandırma, ülkemiz üretimine ve istihdamına önemli katkılar sağlayan bir ilçemiz. Firmalarımız da önemli çalışmalar yapıyor. Üreticilerimiz kendilerini yenilemek ve geliştirmek için çaba gösteriyor. Bu tür tesisler diğer yatırımlara örnek olacaktır. Bugün Balıkesir Türkiye'nin büyük yürüyüşüne, 2023 hedeflerinin elde edilmesine yönelik o gelecek perspektifine zenginlik, derinlik ve büyüklük sunan bir şehir. İmalat sanayisinden ihracata, stratejik sektörlerden enerji dâhil temel bütün üretim alanlarına kadar Türkiye'de belirleyici bir kent olma yolunda ilerliyor. Bunu daha iyiye, ileriye ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği ve hepimizin inanarak, gayretle gerçekleştirmek için çaba sarf ettiği, dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefiyle bu süreci daha önemsiyoruz. Tüm üreticilerimize, ekonomimize katkı sağlayan sanayicimize teşekkür ediyorum" dedi.
Sanayisiyle, ticaretiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sporuyla ve diğer tüm sektörleriyle birlikte Balıkesir'i daha yaşanılabilir hale getirmek için şehrin tüm dinamiklerinin aynı hedefe odaklanması gerektiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bu şehirde Vali olmaktan da çok mutluyum. Çünkü bu şehrin insanları topraktan başlayıp sanayiciye kadar her şeyin en güzelini üretmeye gayret ediyor. İlimizin kalkınmasında elini taşın altına koyan, gayret sarf eden tüm yatırımcılarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Yazıcı, Vatandaşlarımız ile sürekli iç içeyiz"
Göreve başladığı günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla beraber olan Vali Yazıcı, "İlimizde ortak aklın birlikte yürütülmesi için vatandaşlarımız ile sürekli iç içeyiz. Bizler her zaman esnafımızın ve halkımızın yanındayız"dedi. Balıkesir'deki kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlik içerisinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, Türkiye'nin her alanda başarılı olması için herkesin var gücüyle çalışmasının önemli olduğunu söyledi.
Balıkesir'in ihracatını yükselten önemli sektörlerin olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu sektörlerin şehrin hem sanayisini hem de ticaretini arttırdığını kaydetti. Balıkesir'in daha çok kalkınması için her türlü çabayı gösteren sanayici ve iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Türkiye'nin ekonomik anlamdaki büyümesinin üretimle olacağına işaret etti.
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Yazıcı, hem işçilerin hem de işverenlerin talep ve beklentilerini yerinde dinlemek adına bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

BALIKESİR

06 Ekim 2019 Pazar

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