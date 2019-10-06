Sabah namazı sonrası fidan diktiler

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı "Camiler ve Din Görevlileri Haftası "dolayısıyla düzenlediği ülke genelindeki bahçesi olan camiler de fidan dikme etkinliği yapıldı.

Manyas'ın Hacıilyas Camisi'nde cemaat sabah namazını kıldıktan sonra imam ve hatipler Hasan Demirtaş ve Salman Temur ile birlikte caminin bahçesine fidanları dikti.

Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı, "Bu yıl farkındalık oluşturmak için 'cami ve hayat' sloganıyla Manyas'ımızdaki bahçesi bulunan tüm camilerimiz de hocalarımız cemaatimizle birlikte fidan dikti. Hacıilyas Camii imamımız Hasan Demirtaş cami çevresini güzelleştirerek adeta bir botanik bahçesine çevirmişti, şimdi dikilen fidanlarla cami çevresi daha da güzelleşti. Din görevlileri ve cemaatimizin ellerine sağlık, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

BALIKESİR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:39

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