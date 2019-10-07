Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 35 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 erkek, 6 kadın, 10 çocuk, 23 Suriye, 7 Somali, 3 Irak ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı.

BALIKESİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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