Dünya şampiyonu Habibe'den Milli Eğitim Müdürü Yıldız’a ziyaret

Dünya şampiyonu olan Habibe Afyonlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret etti.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonasında 63 kiloda "Dünya Şampiyonu" olan Altıeylül Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.Sınıf Öğrencisi Habibe Afyonlu Müdür Yakup Yıldız’ı ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın Dünya Şampiyonu Habibe Afyonlu’yu kabulünde annesi Huriye Afyonlu ve Babası Mehmet Afyonlu’da iştirak etti.

Müdür Yıldız, “Habibe tüm gençlere örnek olmalı”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, dünya şampiyonasında başarılı olan Habibe ile gurur duyduklarını belirterek, “Öncelikle uluslararası bir yarışmada dünya birinciliği elde ederek ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil eden; Kazakistan'da İstiklal Marşımızı okutarak bayrağımızı göndere çektiren kıymetli öğrencimizi ve bu başarıda çok büyük katkısı olan antrenör hocalarımızı tebrik ediyor; Habibe’nin tüm gençlere örnek olmasını temenni ediyorum. Çünkü inandığımız takdirde başaramayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki kendimize güvenelim. İnanıyorum ki öğrencimiz ve gururumuz Habibe, yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam edecek; ülkemizi ve ilimizi daha nice yarışmalarda gururla temsil edecektir" dedi.

Ziyaret; Müdür Yıldız'ın, Dünya Şampiyonu Öğrenci Habibe Afyonlu’ya hediye takdimi ile sona erdi. Ziyarette Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Eriş ve Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar Karakaş da hazır bulundu.

BALIKESİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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