Vali Yazıcı'dan, Emniyet Müdürü Onar'a hayırlı olsun ziyareti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Hasan Onar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı, 19.09.2019 Tarihli ve 2019/320 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hasan Onar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar tarafından İl Emniyet Müdürlüğü girişinde karşılandı. Emniyet defterini imzalayan Vali Yazıcı, Müdür Onar'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu, ikili daha sonra makama geçerek bir süre baş başa görüştü. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın Balıkesir'de başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancını ifade eden Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Onar'ın nezdinde tüm emniyet mensuplarına çalışmalarında kolaylık diledi. Müdür Onar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Yazıcı'ya teşekkür etti.

BALIKESİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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