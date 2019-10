Canlı performans dersi öğrencilere resmi sevdirdi Öğrencilerin resme bakışı değişti

Balıkesir Plevne Ortaokulunda resim dersine katılan ressam Fikret Afancan’ın gösterdiği basit boyama ve çizim teknikleri ile öğrencilerin resim dersine bakış açısı değiştirerek farkındalık oluşturdu. Tuval üzerinde göstererek yaptığı çalışmalarına öğrencilere de fırça sürme şansı veren ressam Afacan’ın hedefi, kızıyla aynı yaşta olan öğrencilere resmi sevdirmek.

Balıkesir Plevne Ortaokulun 5A sınıfında eğitim ve öğretim gören Elif Afacan’ın okula giden ressam Fikret Afacan öğrencilerle ve resim öğretmenleri Gülay Kanlı ile Gülcan Çilingiroğlu Aksakal’ın birlikte gerçekleştirdiği resim dersine katıldı. Canlı performans ile öğrencilere resim yapmanın basit tekniklerini anlatan ressam Afacan gerçekleştirdiği canlı performansına bire bir öğrencileri de dahil etti. Anlattığı resim yöntemlerini öğrencilerin tuval üzerinde uygulamalarını isteyen ressam Afacan geri dönüşümlerden çok memnun kaldı. Her çocuğun içinde bir sanat dalına karşı kesinlikle olduğuna inanan Fikret Afacan “Çocuklarımızın aslında her biri aslında işlenmemiş birer pırlanta. Yeteneklerine göre yönlendirilmeli”dedi.



Resim eğitimim sadece ortaokulda oldu

Kendisinin resim eğitimini sadece ortaokul yıllarında alarak resme yöneldiğini kaydeden ressam Afacan “Öğretmenlerimin gösterdiği kadarıyla o yıllarda girdiğim derslerde bana verilen gösterildiği kadarıyla bilgi dağarcığımı bir nebze olsun genişlettim. Lisede resim dersi görmedim zaten. Yine ortaokulda girdiğim resim yarışmasında ödül kazanmıştım. Gördüğüm her şey ortaokuldaydı onun için çocuklarımıza resim sevgisi aşılamak ve onlara resmi sevdirmek amacıyla bu etkinliğe katıldım. Güzel sanatlardan ve diğer okullardan gelen öğrenciler bana resmin nasıl yapıldığını ve basit tekniklerini soruyorlardı bende elimden geldiğince onlara yardımcı oluyordum. Bugün bende istedim ki ortaokul öğrencilerine kendim bizzat teorik olarak onlara göstermek istedim. Çeşitli uygulamaları farklı öğrencilerle birlikte yaptık. Islak tuval olarak bir resim çalışması yaptık. Ben bir ders süresi boyunca bildiklerimi aktardıklarımla inanılmaz geri dönüşler aldım. Burada olmaktan çok mutluyum”dedi.



Öğrencilerimize resmi sevdirdi

Plevne Ortaokulu Müdürü Yakup İlhan ise “Bugün velimiz ressam Fikret Afacan tarafından canlı performans sergilendi. Fikret bey bu uygulamaya öğrencilerimizi de dahil ederek birlikte hem öğrendiler hem de resim yapma şansını elde ettiler. Güzel bir çalışma oldu ve eğlenceli geçti. Fikret bey yaptığı çalışmayla bir farkındalık yaratarak çocuklarımıza resmi sevdirdi. Bu tür çalışmaları a sürdürmeyi düşünüyoruz”şeklinde konuştu.

