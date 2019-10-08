Kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlar

DHA

BALIKESİR´in Edremit ilçesinin kırsal mahallelerinde kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi yiyecekleri hazırlamaya başladı.

BALIKESİR´in Edremit ilçesinin kırsal mahallelerinde kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi yiyecekleri hazırlamaya başladı.
Kırsal mahallelerde kadınlar, kışa hazırlık yapmaya başladı. 1015 kişilik gruplar halinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi gıdaları yapıyor. Kadınlar, her akşam bir evin kışlık erzağını hazırlıyor. Komşuluğun ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kadınlar, yaptıkları iş bölümü sayesinde hem çalışmaları kolaylaştırıyor, hem de birlikteliğin verdiği keyifli ortamı yaşıyor.
Kışlık yufka en çok emek isteyen gıdalar arasında yer alıyor. İlçenin kırsal Hacıaslanlar Mahallesi'nde oturan Fatma Kızıler, kışa hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yufka hazırlığını, yazın ocak başında zor olacağı için Eylül ayı gelip, havalar serinleyince yapmaya başladıklarını belirten Kızıler, şöyle konuştu:
"Sabahtan hamur karmaya başlıyoruz. Bir yandan salça kaynatılıyor. 2 kişi hamur yuvarlarken, 6 ila 9 kadın da 3 kademe halinde hamuru inceltiyor. İmece usulü hazırlıkta bir kişi de taşıyıcı görevini üstleniyor. Kurulan ocaklarda yanan 2 ayrı odun ateşinde de yufka 2 aşama halinde pişiriliyor. Komşularla kış hazırlığımız bu şekilde oluyor"
Hazırlıkların erişte ile başladığını ifade eden Fatma Kızıler, "İlk olarak erişte ile başlayan hazırlıklar tarhana, pekmez, salça ve yufkayla devam ediyor. Öte yandan biber ve domatesleri kaynatıp, posasını ayırıyoruz. Ardından tekrar kaynatarak, kışlık olarak konserve kavanozlarında saklıyoruz. Ağırlıklı olarak biberleri Çanakkale´nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinden, domatesleri ise Bayramiç ilçesinden temin ediyoruz" dedi.

BALIKESİR

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık ÇYDD’de “Anılarla Atatürk” söyleşisi
YEREL HABERLER Ayvalık ÇYDD’de “Anılarla Atatürk” söyleşisi
Uluslararası Toplum ve Kültür sempozyumu yapıldı Sempozyuma katılanlar Kazdağlarını gezdi
YEREL HABERLER Uluslararası Toplum ve Kültür sempozyumu ...
Canlı performans dersi öğrencilere resmi sevdirdi Öğrencilerin resme bakışı değişti
YEREL HABERLER Canlı performans dersi öğrencilere resmi ...
Adlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Adlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdi
Vali Yazıcı'dan, Emniyet Müdürü Onar'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan, Emniyet Müdürü Onar'a hayırlı olsun ...
Balıkesir kültürü tanıtıldı
YEREL HABERLER Balıkesir kültürü tanıtıldı
Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı
Bigadiç’e göz doktoru atandı
YEREL HABERLER Bigadiç’e göz doktoru atandı
Kepsut'ta araca uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kepsut'ta araca uyuşturucu operasyonu
Kayaalp’ten Ayvalık Belediyesi’ne “doğalgaz” tepkisi
YEREL HABERLER Kayaalp’ten Ayvalık Belediyesi’ne “doğalgaz” tepkisi
Balıkesir'de Yunuslar silahlı şahısları yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Yunuslar silahlı şahısları yakaladı
Dünya şampiyonu Habibe'den Milli Eğitim Müdürü Yıldız’a ziyaret
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Habibe'den Milli Eğitim Müdürü ...
Kepsut'ta sobadan çıkan yangın evi kül etti
YEREL HABERLER Kepsut'ta sobadan çıkan yangın evi kül etti
Balıkesir’de Dünya Kalp Günü Başhekim Yıldıran’dan ‘Kalbinizi ödüllendirin’ konferansı
YEREL HABERLER Balıkesir’de Dünya Kalp Günü Başhekim Yıldıran’dan ...
Tekvandoda Genç Milli Takımı Avrupa ikincisi
YEREL HABERLER Tekvandoda Genç Milli Takımı Avrupa ikincisi
Kyzikos Ultra Maratonu sona erdi Erkeklerde Şen ve Düztaş aynı sürede yarışı bitirdi
YEREL HABERLER Kyzikos Ultra Maratonu sona erdi Erkeklerde Şen ve ...
Dursunbey Çakırca'da yangın
YEREL HABERLER Dursunbey Çakırca'da yangın
Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı
Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi planlama toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi planlama ...
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz ...
Geleceğin tıbbi bitki teknikerleri Kazdağları’nda uygulamalı eğitim görüyor Altınoluk MYO öğrencileri Kazdağları’nda uygulamalı eğitimde Altınoluk MYO’ lu aktarlar Kazdağları’ndaki tıbbi bitkileri tanıyor
YEREL HABERLER Geleceğin tıbbi bitki teknikerleri Kazdağları’nda ...
Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer anıldı
YEREL HABERLER Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer anıldı
Dursunbey'de TOKİ konutlarının yapımına başlandı
YEREL HABERLER Dursunbey'de TOKİ konutlarının yapımına başlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X