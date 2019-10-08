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Marmara'nın ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı Denizlerin kralı palamutun tanesi 35 liradan ...

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizlerin kralı olarak adlandırılan palamut tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Marmara'nın ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı Denizlerin kralı palamutun tanesi 35 liradan satışta

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizlerin kralı olarak adlandırılan palamut tezgahlardaki yerini almaya başladı.

BALIKESİR

08 Ekim 2019 Salı

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