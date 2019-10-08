Zeytin Koop. ortaklarına Bursa Fuar gezisi

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, ortaklarını Bursa'da düzenlenen 'Tarım Fuarı’na götürüyor.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 8 Ekim 12 Ekim 2019 tarihleri arası Bursa da düzenlenecek Tarım Fuarı’na ortak üreticilerini götürme kararı aldı. Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, zeytin üretiminde ve hasadında kullanılan araç gereç ve malzemelerin görülmesi, bilgi edinilmesi ve ihtiyaçların karşılanması amacı ile 9 Ekim 2019 Çarşamba günü, saat: 09.00 ile 17.30 saatleri arasında Bursa Tarım Fuarı’na gezi düzenlendiği bildirildi. Marmarabirlik Entegre Tesisleri de ziyaret edilecek şekilde Bursa’da ki fuara katılmak isteyen ortakların, kooperatife isim ve telefonlarını yazdırmaları gerektiği bildirildi.

BALIKESİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:41

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