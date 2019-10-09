(Özel) 810 yıllık zeytin ağacı turizme hizmet ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 5 yıldızlı bir termal otelin bahçesinde 810 yaşındaki zeytin ağacı turizme hizmet ediyor.

Güre'deki otelin yetkilileri, 810 yıllık ağaca büyük özen gösteriyor. Otelin inşaatı sırasında korunması için büyük özen gösterilen ağaçların taşıma ağaçlar olmadığı ve yüz yıllardır bölgede oldukları ifade edildi. Otelin Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Öngen, “Buradaki ağaçlarımızın özelliği taşıma şeklinde değildir. Arazimiz içinde mevcut olan ağaçlardı. Hiçbir şekilde otelin inşaatı süresince oynama yapılmamıştır üzerlerinde. Müdahale edilmemiştir. Otelimiz içinde 60 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. 10 tanesi 6 ay önce Prof Dr. Abdullah Soykan tarafından yaşlandırmaları yapılmıştır. En yaşlısı 810 yaşında olup en genci 120 yaşındadır. Bu yaşlandırma ortalama bir yaşlandırmadır. Kesin olarak tarihler vermez. Ağaçlarımız bize meyvelerini sadece zeytin olarak vermese bile turistlerin ilgisini fazlası ile veriyor. Otel içerisinde tüm misafirlerimiz gerekli özeni gösteriyor. Ekim ayında 60 ağaçtan yaklaşık 2 buçuk ton zeytin elde edeceğiz. Bunlarla birlikte zeytinyağımız olacak. Erken hasat yapmayı planlıyoruz bu yıl. Ürettiğimiz zeytinyağlarını misafirlerimizin tadımına sunuyoruz” dedi.

Otelin bahçesinde bulunan zeytin ağaçları otel yetkilileri ve görevlileri tarafında yakından takip edilip bakımları yapılıyor.

BALIKESİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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