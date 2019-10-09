Dünya şampiyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde

Kazakistan’daki Ümitler Dünya Judo Turnuvası’nda birbirinden zorlu rakiplerini tek tek yenerek altın madalyayı kazanan Balıkesirli Judocu Habibe Afyonlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısına davet edilen Dünya Şampiyonu Judocu Habibe Afyonlu’ya altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Habibe Afyonlu’nun başarısını kutlayarak Balıkesir olarak daha çok dünya şampiyonu çıkarmak için spora destek vereceklerini açıkladı.



"Tek düşündüğüm İstiklal Marşımızı okutmaktı"

Büyükşehir Belediye Meclisi’ne davet edilen Şampiyon Judocu burada yaptığı konuşmada, “6 yıl önce Gazi Ortaokulu’nda futbol oynarken Mehmet Yılmaz Hocamın beni keşfetmesiyle bu spora başladım. İlk Türkiye madalyamı 2015 yılında Yıldızlar kategorisinde üçüncü olarak almıştım. O zamandan bugüne kadar uluslararası ve Türkiye’de birçok madalya elde ettim. Bu sene üç büyük hedef maçımız vardı. Ben bu maçların ikisinde yenilerek elendim. Daha sonra Dünya Şampiyonası için iki ay boyunca çok sıkı bir çalışmaya girdim. Çünkü orada madalya almak istiyordum. Çünkü Ümitler kategorisinde son senemdi ve son maçımdı. Oraya gittiğimde her gece yattığımda tek düşündüğüm bayraktı, İstiklal Marşını okuyabilmeyi hayal etmiştim. Yarı finalde kendi kategorimin Avrupa Şampiyonu olan rakibimle karşılaştım. Onu yendikten sonra bir oh çekmiştim, madalyam garantiydi. En kötü ikinci olacaktım ama orada İstiklal Marşımızı okutmak için kendimi psikolojik olarak hazırlamıştım. Bu sporun ata sporunu yapanlar Japonlardı ve bir Japonla karşılaşmak benim için biraz stresliydi ama yeneceğime inanıyordum. Karşılaşmaya çıktığımda 23 saniye gibi çok kısa bir sürede yendim. Daha sonra iki gün sonra takım müsabakalarımız oldu. Yarı finalde biz tekrar Japonlarla karşılaştık ve ben tekrar aynı rakibimi yenmiştim. Bu benim için çok gurur verici bir olay. Çünkü ata sporu judo olan birisinin çok daha gurur vericiydi” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da başarılı sporculara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

BALIKESİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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