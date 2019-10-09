ASKF Körfez temsilcisi Erhanoğlu, “2019-2020 Süper Amatör ligi start alıyor”

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri federasyonu (ASKF) Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu yaptığı açıklamada, Balıkesir Bölgesi Amatör Küme maçlarının geçtiğimiz hafta başladığını hatırlatarak, Süper Amatör A Grubu kaşılaşmalarının da Cumartesi günü oynanacak KüçükköysporSakaraspor karşılaşmasıyla start alacağını açıkladı.

Erhanoğlu; Ayvalık, Altınova, Küçükköy ve Alibey Adası’ndaki stadyumların bakımlarının yapıldığını ve sağlık ekiplerinin, saha komiserleriyle hakemlerin lig için görevlendirildiklerini kaydetti.

Ligdeki tüm takımlara kazasızbelasız bir sezon geçirmelerini dileyen Cemal Erhanoğlu, takımların taraftarlarının da maçlarda tribünlerdeki yerini alacaklarına inandıklarını belirtti.

Balıkesir ASKF Körfez Temsilcisi Erhanoğlu, Süper Amatör A Grubu karşılaşmalarının; Savaştepe BelediyesporGömeçspor, Balıkesir Büyükşehir BelediyesporHavran Fatih Belediyespor, KüçükköysporAyvalık Sakaryaspor, Altınovaspor1966 Edremitspor ve Burhaniye BelediyesporDursunbey Belediyespor maçlarıyla başlayacağını da sözlerine ekledi.

BALIKESİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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