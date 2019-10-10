Dursunbey Çevre Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Başladı

Dursunbey Çevre yolunda devam eden duble yol çalışmalarının biten bölümlerinde aydınlatma için çalışmalar başladı. BalıkesirDursunbey arasında devam eden duble yol çalışmaları Dursunbey çevre yolu istikametinde devam ediyor. Çalışmaların belirli kesimlerde tamamlandığı yolda orta refüj peyzaj ve aydınlatma çalışmaları da başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Dursunbey girişi ile Otogar arasında ilk etapta gerçekleşecek olan aydınlatma ve peyzaj çalışması kapsamında kılavuz borularda çekilmeye başlanacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Yaklaşık 9 kilometrelik çevre yolumuzda aydınlatma ve peyzaj çalışmaları başladı. Bu kapsamda UEDAŞ Bölge müdürlüğü tarafından ilk etapta yapılan 4.5 kilometrelik aydınlatma çalışmasını inceledik. Bu etapta Otobüs terminalimize kadar yapılacak olan çalışma daha sonra, çevre yolumuzun geri kalan 4.5 kilometrelik bölümünde gerçekleşecek. Peyzaj çalışmaları ise Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Yapımı tamamlanan ilk etabın ardından Kütahya istikametine devam eden çevre yolunda ikinci etap aydınlatma ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilecek.

BALIKESİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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