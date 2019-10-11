Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekâtı için bağışladı

Türk ordusunun Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir esnaf, harekâta destek olmak için üç günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Ören meydanında kafeterya işleten 59 yaşındaki 3 çocuk babası Adem Teslim, anlamlı bir kampanyaya imza attı. Yurdun değişik yerlerinde vatandaşlar harekâta destek için seferber olurken, Burhaniyeli esnafın destek kampanyası da ilgi gördü. Teslim, 3 günlük kazancının tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacak. Elinden gelenin bu olduğunu anlatan Teslim, “Harekâtın başladığını duyunca ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Benim yapabileceğim ne olur dedim ve bu kampanyayı başlattım. Elimdeki imkanlar ancak buna elveriyordu. Bu yazıyı okuyup da gelip yiyenler var. Destek oluyorlar, bizim de bir katkımız olsun diyorlar. Bazıları soruyor, kazancını mı vereceksin diye. Ben kasama giren paranın tamamını vereceğim. Halkımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Büyük ilgi var. Benim elimden gelen bu. Bunu yapabiliyorum. Keşke daha fazla yapabilsek” dedi.

Kafeterya çalışanlarından Adem Dere de, “Patron böyle bir kampanya yaptı. Biz de destek oluyoruz. Güzel bir kampanya. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

BALIKESİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:44

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