Din öğretmeninden uygulamalı tekfin dersi Okulda mevta kefenlemeyi uygulamalı anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Din öğretmeninden uygulamalı tekfin dersi Okulda mevta kefenlemeyi uygulamalı anlattı

İHA

Din öğretmeninden uygulamalı tekfin dersi Okulda mevta kefenlemeyi uygulamalı anlattı

Balıkesir 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, "ahiret hayatı ve ölüye hizmet" derslerini uygulamalı olarak öğrencilerine anlatırken, mevftaların nasıl kefenlendiğini gösterdi.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Bekir Çete, ders işlerken farklı bir uygulamayı devreye soktu. Dersi sınıfa çağırdığı imamla birlikte işleyen Bekir Gece, temsili olarak bir ölünün nasıl tekfin edildiğini öğrencilerine gösterdi. Bekir Çete, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara “Bugün dersimizde bir öğrencimizi ölmeden öldürdük ve kefenleyip manevi olarak öbür dünyaya gönderdik. Bu aşamada Kasaplar Camii imam hatibi Cengiz hocama da teşekkür ediyorum. Ölümü yeniden ta içimizde ve yanımızda hissettik” yorumunda bulundu.
Bekir Çete’nin ‘Ahiret hayatı kokusu’ konusunu da Başçeşme Mezarlığı’nda işlediği yine sosyal medyadaki paylaşımlarında görüldü. Çete’nin geçen ay 11’inci sınıf öğrencilerini Başçeşme Mezarlığına götürerek burada morg, gasilhaneyi tanıttığı ve mezarların başına giderek ders anlattığı görüldü.

BALIKESİR

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 20:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak
YEREL HABERLER 3 günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak
Büyükşehir’de hedef kamu israfını önlemek
YEREL HABERLER Büyükşehir’de hedef kamu israfını önlemek
Şehit Er Erdoğan İstanbul’a uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Er Erdoğan İstanbul’a uğurlandı
Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekâtı için bağışladı
YEREL HABERLER Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı ...
Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
Başkan Bahçavan’dan TOKİ Açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Bahçavan’dan TOKİ Açıklaması
(Özel) Şehit annesinden anlamlı sözler: "Atın hemen uçağa harekata beni de götürün" Barış Pınarı Harekatı'na şehit annesinden gözü yaşlı destek "Canım hepsine feda olsun, harekata katılmaya hazırım" "Acım da gururum da çok büyük"
YEREL HABERLER (Özel) Şehit annesinden anlamlı sözler: "Atın hemen ...
Balıkesir merkezinde trafik nefes alacak Vasıf Çınar Caddesi ve tren garında trafik yoğunluğu sona erecek
YEREL HABERLER Balıkesir merkezinde trafik nefes alacak Vasıf Çınar ...
Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi
Ayvalık'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı
Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son ...
Gürespor, Bursa'ya galibiyet için gidiyor
YEREL HABERLER Gürespor, Bursa'ya galibiyet için gidiyor
Beşiktaşlılar Kaymakam Öner’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Beşiktaşlılar Kaymakam Öner’i ziyaret etti
Burhaniye’de Anaokulu açılışını bakan eşi yaptı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Anaokulu açılışını bakan eşi yaptı
Barış Pınarı Operasyonuna tam destek “Hepimiz Mehmetçiğiz”
YEREL HABERLER Barış Pınarı Operasyonuna tam destek “Hepimiz ...
İkna edilen Melahat Teyze huzurevine yerleşti
YEREL HABERLER İkna edilen Melahat Teyze huzurevine yerleşti
Park halindeki araç yandı
YEREL HABERLER Park halindeki araç yandı
Dursunbey Çevre Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Başladı
YEREL HABERLER Dursunbey Çevre Yolunda Aydınlatma Çalışmaları ...
Köpek balığına tekmeye ceza geldi
YEREL HABERLER Köpek balığına tekmeye ceza geldi
Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında
YEREL HABERLER Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında
Komutan Kalkan’dan Kaymakama veda ziyareti
YEREL HABERLER Komutan Kalkan’dan Kaymakama veda ziyareti
Karesi’de Anne Çocuk Şenliği
YEREL HABERLER Karesi’de Anne Çocuk Şenliği
(Özel) İnternetten zeytinyağı alırken dikkat edin Edremit Ziraat Odası Başkanı Diker: “Zeytinyağı almadıklarını bilmelerini istiyorum”
YEREL HABERLER (Özel) İnternetten zeytinyağı alırken dikkat ...
Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X