Devlet Hastanesi’nde yaşlılar ve artrit günü etkinliği

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Artrit Günü nedeniyle, bir dizi etkinlik düzenlendi.

Tüm kliniklerde ve poliklinik katında kurulan stantta hastane personeline, hasta ve yakınlarına Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen ve Palyatif Klinik Hemşiresi Rukiye Ünal tarafından hastane personeli ile vatandaşların farkındalığının arttırılması ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla Alzheimer, Demans, Ankilozan Spondilit ve Bel Sağlığı konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlanırken, yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada dünya yaşlılar günü olarak kutlanıyor. Bel ağrısı, oldukça sık görülen yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olan önemli bir sağlık sorunu olarak aktarılırken, Ankilozan Spondilit özellikle omurgayı etkileyen, ağrılı, kronik, ilerleyici, sebebi bilinmeyen romatizmal bir hastalık olarak açıklandı. Dünya Artrit Günü olduğunun hatırlatıldığı etkinlikte, özellikle Ankilozon Spondolit ve bel ağrılarıyla ilgili toplum farkındalığını arttırmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

BALIKESİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:44

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