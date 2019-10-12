Açık Kapı Bürolarına ilgi artıyor

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bandırma Kaymakamlığı'nda hizmete giren Açık Kapı Bürosu'na vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.

2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafında 81 ilde uygulamaya sokulan “ Açık kapı “ büroları daha sonra nüfusu 100 Bini aşan ilçelerde de faaliyet geçti. Devlet ile vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi ve güveni arttırmak, vatandaşların başvurularına daha hızlı yanıt vermek amacıyla kurulan Açık kapı bürolarına ilgi her geçen gün artıyor.

Vatandaşlar 17 konu başlığı 322 başvuru türünde müracaat edebildikleri Açık Kapı bürosu Bandırma’da 6 Eylül tarihi itibariyle hayata geçirildi. Kaymakamlık binasında açılan Açık Kapı Bürosu'nda, büro sorumlusu olarak Melis Tabus görev yapıyor.

Açık Kapı Projesi kapsamında kamu kurumlarının proje konusunda bilgilendirmek amacıyla Bandırma Kaymakamlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Balıkesir Valiliği Açık Kapı koordinatörü Nihat Çetin’in katıldığı bilgilendirme toplantısına kamu kurum müdürlüklerinin yetkilendirdiği memurlar katıldı.

BALIKESİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:43

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.