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Manyas'ta Barış Pınarı Harekatı için aşure hayrı

İHA

MHP Manyas ilçe teşkilatı ile Ülkü Ocakları ile beraber Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz için aşure hayrı yaptılar.

Manyas'ta Barış Pınarı Harekatı için aşure hayrı

MHP Manyas ilçe teşkilatı ile Ülkü Ocakları ile beraber Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimiz için aşure hayrı yaptılar.
Manyas Atatürk Meydanında düzenlenen aşure hayrı Çarşı Camisi imamhatibi Salman Temur’un duasıyla başladı. MHP Kadın Kolları tarafından hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi. AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçin, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Aydın’ın da katıldığı aşure hayrında konuşan MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın “Türkiye Cumhuriyeti’nin güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için yapılan Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğimize destek amaçlı olarak bizde dualarımız ve aşure hayrımızla destek vermeye çalıştık. Allah Ordumuzu korusun ve muzaffer kılsın” dedi.

BALIKESİR

12 Ekim 2019 Cumartesi

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