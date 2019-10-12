Adnan Menderes bisiklet yarışları nefes kesti

Bu yıl 19.'uncusu düzenlenen Geleneksel Adnan Menderes Amatör Bisiklet Yarışları farklı yaş gruplarından 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Karesi Belediyesi'nin katkılarıyla 19. Geleneksel Karesi Adnan Menderes Amatör Bisiklet Yarışları havanında güzel olması ile yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi Belediyespor ve Adnan Menderes Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen yarışlar 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu önünde da start aldı. Adnan Menderes Mahallesi'nin sokaklarında yarışan sporcular birbirlerini geçmek için kıyasıya yarıştı. 10 farklı kategoride yaş gruplarına göre yarışı tamamlayan ve derece alan sporculara madalya, top, ve bisiklet hediye edildi.

Bisiklet sporuna gönül veren çok sayıda vatandaş her yıl olduğu gibi bu yılda yarışlara büyük ilgi gösterdi. Yarışların startını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdi. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Başkan Dinçer Orkan'a teşekkür

Karesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Amatör Spor Haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen yarışmaya bir çok kurum ve kuruluşun destek verdiğini söyledi. 10 yaş kategorisinde yarışların düzenlendiğini ifade eden Özalp, “150’ye yakın çocuk ve gencimiz yarışlara katıldı. Bu amatörce yapılan ve profesyonellerin olmadığı bir yarışma. Burada en büyük desteği sağlayan Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Bu marka olmuş bir yarışma. Bu etkinliklerin devam etmesi spor için çok önemli. Burada bisiklet sporunun da önemine vurgu yapıldı” dedi.

Yarışmalara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen, Baki Yarımdağ ve Gökhan Tığ, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Selim Filiz, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Esra Kurşun, Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu’da katıldı.

BALIKESİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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