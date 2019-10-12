Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 68 - Bandırma Kırmızı: 67

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Türkiye Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Kırmızı'yı 6867 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan mücadele Bandırma Kırmızı ilk çeyreği 1716 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi mücadele veren konuk ekip devreye 3735 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği de rakibi karşısında iyi geçiren Bandırma Kırmızı son çeyreğe 5852 üstün girdi. Son çeyrekte iyi savunma yapan ve hücumda hata yapmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor parkeden 6867 galip ayrıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 22 sayı 6 ribaund 5 asist, Gökhan Aydın 21 sayı, Marvin Jefferson 7 sayı 19 ribaund ile oynadı.

Bandırma Kırmızı'da ise Eray Akyüz 26 sayı 6 ribaund 4 asist, Ercan Osmani 9 sayı 13 ribaund ile oynadı.



Salon: Kurtdereli

Hakemler: Murat Ciner xxx, Mehmet Onur Sönmez xxx, Muzaffer Vardarlı xxx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 22, Gökhan Aydın xxx 21, Marvin Jefferson xx 7, Emre Tanışan x 7, Mert Konuk x 7, Mertcan Solkol x 7, Volkan Aydın x 2, İlker Türel x 1

Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz xxx 26, Ercan Osmani xx 9, Arda Çete xx 8, Furkan Haltalı x 8, Boran Güler 7, Berkin Cilev x 3, Hakan Sayılı x 3, Önder Atun x 3

1. Çeyrek: 1617 (Bandırma Kırmızı lehine)

Devre: 3537 (Bandırma Kırmızı lehine)

3. Çeyrek: 5258 (Bandırma Kırmızı lehine)

BALIKESİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:43

YATSI 20:00

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