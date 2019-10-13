Yunuslar göz açtırmıyor

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Balıkesir'deki motosikletli yunus timleri, araç ve şahıs aramasında silah, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de motosikletli yunus timleri, suç ve suçlular ile mücadeleye büyük destek veriyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli gördükleri Ö.G. ve F.Ü. adlı şahıslardan ruhsatsız silah ele geçirdi.

Otomobillerde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirdi.

BALIKESİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:46

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