Polis uygulamasında 5 silah yakalandı

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulaması ile 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde şok uygulama yaptı. Şahıslar ve araçlarda yapılan denetimde 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 44 adet fişek ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli bölgelerde yaptıkları sabit ve seyir halindeki uygulamalarda 4 adet tabanca 1 adet av tüfeği ve çok sayıda bu silahlara ait mermi ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konuldu. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:46

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