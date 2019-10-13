TEKSÜT Bandırma BK - Anadolu Efes: 84-66

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Çağrı Hekimoğlu

TEKSÜT Bandırma BK: Jaime Smith 11, Emanuel Terry 13, Tyler Kalinoski 14, Şehmus Hazer 19, Ian Hummer 16, Omar Prewitt 3, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 6

ANADOLU EFES: Alec Peters 3, Buğrahan Tuncer 4, Bryant Dunston 15, James Anderson 2, Christopher Singleton 25, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 2, Vasilije Micic 5, Tolga Geçim 2

Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma´da konuk ettiği Anadolu Efes´i baştan sona üstün oynadığı mücadele sonunda 18 sayı fark ile 84-66 mağlup ederek ligde üst üste 2'nci galibiyetini elde etti.

TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip TEKSÜT Bandırma BK oldu. Hücumda Jaime Smith ve Emanuel Terry ile sayılar bulan Yeşil-Beyazlılar 5'inci dakikayı 14-10 önde geçti. Kalan bölümde Jaime Smith´in önderliğinde sayı bulan TEKSÜT Bandırma BK, ilk çeyreği de 22-18 önde kapadı.

İkinci çeyreğe her iki takım da hücumda hızlı oynayarak başladı. TEKSÜT Bandırma BK Ian Hummer ve Şehmus Hazer ile sayılar üretirken, konuk ekip Anadolu Efes ise Christopher Singleton ve Byant Dunston ile cevap verdi. Yeşil-Beyazlılar ikinci çeyrekte Şehmus Hazer´in hücumdaki önderliği ile sayılar üretince soyunma odasına da 45-43 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip TEKSÜT Bandırma BK oldu. Hücumda ve savunmada çok iyi performans gösteren yeşil-beyazlılar, Emmanunel Terry ve Ian Hummer ile sayılar üretirken 25'inci dakikada skoru 60-47´ye getirdi. Kalan bölümde de oyundaki ağırlığını hissettiren TEKSÜT Bandırma BK final çeyreğine de 65-58 önde girdi.

Final çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumda Jaime Smith ve Tyler Kalinoski ile sayılar üretirken oyuna iyice ağırlığını koydu. Bandırma ekibi hücumda Şehmus Hazer ve Alperen Şengün´ün sayıları ile 35'inci dakikada skoru 74-60´a getirdi. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan TEKSÜT Bandırma BK, karşılaşmadan 84-66 galibiyetle ayrıldı ve ligde üst üste 2'nci maçını kazandı.

BALIKESİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:46

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