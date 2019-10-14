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Balıkesir Milletvekili Canbey; 'Dursunbey’de her yer Şantiyeye Dönmüş'

İHA

Balıkesir Milletvekili Canbey; 'Dursunbey’de her yer Şantiyeye Dönmüş'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Dursunbey’de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından bazı açıklamada bulundu. Dursunbey’in şantiyeye döndüğünü ifade eden Canbey, OSB ve yapımı süren duble yolun ilçeye değer katacağını söyledi.
Dursunbey ilçesini ziyaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ilk olarak AK Parti İlçe teşkilatında partililer ile bir araya geldi. AK Parti İlçe başkanı Üzeyir Sali ve Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tarafından karşılanan Canbey, İlçede yapımı süren çalışmalar ve planlanan yatırımlar ile ilgili partililerle istişarelerde bulundu.
Parti ziyaretinin ardından Dursunbey Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Canbey, devam eden altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra BalıkesirDursunbey yolunda incelemelerde bulunan Canbey, Çevre yolunda süren kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Canbey, Dursunbey’de çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi. Organize Sanayi Bölgesinin çok güzel bir arazi üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Canbey, altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. OSB incelemesinin ardından Dursunbey Çevre yolunda incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Canbey, Dursunbey’in uzun zamandır sorunu olan bu yolu önümüzdeki dönemde nihayete erdireceklerini belirtti. Canbey; “Bugün Dursunbey’de gördüğümüz manzara şu. Gerçekten her yer şantiyeye dönmüş. Ben Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, bu işe emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bunu gördükçe AK Parti çalışıyor diye bizim bir sloganımız var. Ak partinin çalıştığını, Belediye Başkanımızın çalıştığını, Ak Parti kadrolarının çalıştığını çok net bir şekilde görmüş olduk. Ben bugün burada olmaktan, bunu bizzat görmekten memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü yıllardır Dursunbey yolu üzerinden biz eleştiri alıyoruz. Dursunbey yolu ile ilgili eleştiriler bize geliyor idi. Ama inşallah önümüzdeki dönemde bu yolu tamamlayacağız. Bize yıllardır oy veren sahip çıkan, bizi hiçbir zaman mahcup etmeyen Dursunbey halkına layık bir yolu da onlara emanet edeceğiz” dedi.

BALIKESİR

14 Ekim 2019 Pazartesi

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