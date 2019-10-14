Burhaniye’de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek

Burhaniye ilçesinde, cay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan’ın sahiplendiği Cancan adlı köpeğin doğurduğu 6 yavrudan 2 adedi kuyruksuz. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı olurken, Kaplan yavruları sahiplendirmek için çalışma başlattı.

Pelitköyaltı mevkinde Çanakkaleİzmir Karayolu kenarında Çay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan, işletmesine gelen yaralı köpeği tedavi ettirirken sahiplendi. Cancan adını verdiği köpek 6 yavru dünyaya getirirken, yavrulardan dişi olan 2 adedi de kuyruksuz doğdu. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı olurken, bir aylık olan yavruları sahiplendirmek içinde çalışma başlatıldı. Hayvan severlerden ilgi beklediğini anlatan Veysel Kaplan, “Cancan köpeğimiz 6 yavru yaptı. Bunlardan dişi olan ikisinin kuyrukları yok. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı oldu. bunları müşteriler de çok sevdi. Şu anda bir aylık olan yavruları 2 ay sonra sahiplendirme istiyorum. Kimseden para pul beklemiyorum. Yeterli iyi baksınlar. Ayrıca hayvan severlerden yem desteği bekliyorum. ” dedi.

BALIKESİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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