Burhaniye’de Adramytteion Festivali

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde. 1.Adramytteion Festivali düzenleniyor. Festivalin, Doğal mirasımız olan Madra Dağı’nı ve kültürel mirasımız olan Edremit Körfezi’nde önemli bir antik yerleşim olan Adramytteion Antik Kenti ve çevresini tanıtımını amaçladığı açıklandı.

Festival için açıklamalarda bulunun Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Adramytteion antik kentini ön plana çıkararak tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Aysel, “Ülkemizin doğal ve kültür mirası konusunda kamuoyu farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmak amacı ile bu etkinliği düzenliyoruz. Burhaniye, “Ören/Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği” öncülüğünde “1. Adramytteion Festivali”; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi ana sponsorluğunda, Burhaniye Ticaret Odası’nın, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların desteğiyle 2627 Ekim tarihinde, Madra Dağı ve Ören’de yapılacaktır.

ÖrenAdramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği öncülüğünde düzenlenen Festivalde Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, Adramytteion isimli bir veya birkaç yeşil alanı hayata geçirmek üzere fidan bağışı (40 TL) ve köy çocuklarına destek olmak için 1 kitap bağışı (10 TL) ile toplam 50 TL bağış yapacaklardır. Katılımcılar, Doğa yürüyüşü, bisiklet turu ve Adramytteion Doğa Kamp alanında (ÖrenAyaklı Kamp Alanı) nefes, yoga, çocuklarla aktiviteler, doğal tohum takası, köy ürünleri pazarı, söyleşiler, film, tiyatro, dinleti, dans ve konser gibi birçok atölyeler eşliğinde doğayı yaşayıp yaşatarak dolu dolu 2 gün yaşayacaklardır. Sosyal medya hesaplarından kayıt olabilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz” dedi.

BALIKESİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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