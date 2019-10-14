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Ege Denizi'nde 2019 yılında 32 düzensiz göçmen hayatını kaybetti Ege’ye düzensiz göç akımı devam ...

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan tekne faciasından sonra gözler tekrar Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göç hareketlerine çevrildi. Yılbaşından bu yana Ege Denizi'nde 43 bin 893 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından Yunan Adalarına kaçmak isterken yakalandı.

Ege Denizi'nde 2019 yılında 32 düzensiz göçmen hayatını kaybetti Ege’ye düzensiz göç akımı devam ediyor Ege’de 2019 yılında 43 bin 893 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan tekne faciasından sonra gözler tekrar Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göç hareketlerine çevrildi. Yılbaşından bu yana Ege Denizi’nde 43 bin 893 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından Yunan Adalarına kaçmak isterken yakalandı.
2018 yılında toplam 25 bin 398 düzensiz gömen Ege Denizinde Sahil Güvenlik tarafından yakalanırken yılbaşından bu yana sayı 43 bin 893’e ulaştı. Sayının yılsonuna kadar geçen yılı ikiye katlaması bekleniyor. 2019 yılında bin 257 düzensiz göç olayında 32 kişi hayatını kaybederken 63 organizatör yakalandı. Eylül ayında düzensiz göç hareketlerinde bir yoğunluk gözlendi. Sayı Eylül ayında istatistiklere 11 bin 638 olarak geçti. Ekim ayının ilk ondört gününde ise 5 bin 547 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalanırken 2 düzensiz göçmen de hayatını kaybetti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın özellikle Ege Denizi’ndeki çalışmaları havadan, denizden ve karadan olmak üzere 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.

BALIKESİR

14 Ekim 2019 Pazartesi

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