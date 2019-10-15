Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde uyuşturucu kuryeliği yapan 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Edremit Kışlalar Caddesi üzerinde ihbar üzerine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 26 yaşındaki U.P. isimli şahsın kullanımındaki 10 plakalı motosikleti durdurdu. Polislerce motosiklette yapılan aramada 55 gram esrar maddesi, satışa hazır 12 fişek esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturuculara Yunus ekiplerince el konulurken kuryelik yapan U.P. gözaltına alındı.

BALIKESİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:48

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