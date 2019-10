55 bin aracın olduğu Bandırma'da trafik sorunu çözüm bekliyor Hava Üssü Kavşağı'nın yapımı 2,5 yıl sürecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde STK'lar tarafından oluşturulan "Yükselen Şehir Bandırma Platformu" olağan toplantısında Bandırma'nın her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alan trafik ve ulaşım problemleri ele alındı. Toplantıda Bandırma'ya kayıtlı 55 bin aracın olduğu vurgulandı.

Bandırma'da Sivil Toplum Kuruluşları'nın oluşturduğu Yükselen Şehir Bandırma Platformu rutin toplantılarında şehrin trafik ve ulaşım sorunlarını gündemine aldı. Toplantıda 55 bin trafiğe kayıtlı aracın olduğu Bandırma'da her geçen gün artan trafik sorunlarına çözüm yolları tartışıldı.

Toplantıya Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği adına katılan Murat Bulut, Bandırma'da trafiğe kayıtlı 10 plaka taşıyan 55 bin araç bulunduğunu ve bu sayıya diğer plaka taşıyan araçların dahil olmadığını belirterek, yolları dubalarla ikiye bölmenin sorunları çözmeyeceğini ifade etti. Bandırma'nın ana arterleri olan Ordu, Atatürk ve Kurtuluş Caddeleri'nin merkezdeki tek bir ışıklı kavşakta toplandığını belirten Bulut, kentteki otobüs duraklarının 4 tanesi haricinde diğerlerinin otobüslerin yanaşmasına uygun olmadığını ve durakta indirme bindirme yapmak için duran otobüslerin trafiği de durdurduğunu ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına toplantıya katılan Güney Marmara Koordinasyon Sorumlusu İbrahim Koman, Balıkesir merkezde uygulamaya geçen akıllı kavşak sisteminin sorunu azalttığını, bu uygulamanın Bandırma'ya da yapılması halinde trafik sorununun azalacağı görüşünde olduğunu ifade etti. Koman, 6. Ana Jet Üssü önünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle yapımı devam eden Hava Üssü Kavşağı'nın 2,5 yılda tamamlanacağını belirtti. Toplantıya katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemleri Daire Başkanlığı adına Samet Duman ise Balıkesir merkezde trafik düzenlemesi adına bir çok uygulama yapıldığını, başta kamu binalarının bir çoğunun merkezden dışarı çıkarıldığını bunun da trafik yükünü azalttığını belirtti. Duman, yeşil dalga sistemi oluşturularak trafikte psikolojik bir rahatlama da sağlanabileceğine vurgu yaptı.

Toplantıya Bandırma Belediyesi Trafik Birimi adına katılan Sezer Yıldız ise Bandırma'da bulunan otopark sorununa dikkat çekerek, Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Kapalı Pazar otoparkına 2018 yılında 125 bin araç, 2019'un sonuna kadar ise 165 bin aracın giriş çıkış yaptığını ifade ederek, Bandırma'daki trafik sorununun parklanma odaklı olduğunu belirtti.

Kılkışlı : Cek Cak'larla uğraşmayalım

Yükselen Bandırma Platformu'nun ana kurucularından olan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı ise yaptığı değerlendirmede, çözüm adına boş işlerle uğraşılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Cek'lerle, cak'larla uğraşmayalım. Önce altyapı anlamında STK'lar birer çalışma hazırlasınlar. Bu çalışmalarımızı bir yerde toplayarak bilimsel yönleri ile birlikte Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediye Başkanları'na sunalım. Onlar da bütçeleri dahilinde bizlere neler yapabileceklerini ortaya koysunlar" dedi.

Ok : UKOME'nin Bandırma'da birimi olmalı. 150 km uzaktan yönetim olmaz

Toplantıya katılan Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok ise toplantıların sonuç almaya odaklı olması gerektiğini ifade ederek, "Kentin trafiğine duyarsız kalmak mümkün değil. Araç sayısı çok fazla. Bu sayıyı azaltamayız ama toplu taşımaya yönlendirerek insanların özel araçları ile şehir merkezine girmelerini azaltabiliriz. Belediye Başkanı bu konuda otobüsle seyahat ederek örnek olabilir insanlara. Ya da şehir merkezine jetonla ücretli girişi konuşabiliriz. Bandırmalı yürümeyi sevmiyor. Hastane kavşağı'na günde 10 bin araç sirküle ediyor. Biz bunu görerek Şehir Şener Köksal ve Şehit Hakan Palabıyık Caddelerini işlerlik kazandırdık ama bu kez de Erdek kavşağı şişti. Bandırma'da UKOME'nin bir birimi olmalı. 150 km ötedeki UKOME Bandırma'nın sorunlarına çözüm bulamaz. Yapılan toplantılardan bir sonuç alamayınca toplantı yapılmamalı" dedi.

