Yunuslar suçluların korkulu rüyası oldu

Balıkesir'de Yunus ekipleri sokaklara korku salan suçlulara göz açtırmıyor. Yunuslar yaptıkları görev esnasında 4 kişiyi suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, son olarak gerçekleştirdikleri operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 gram esrar ve 29 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Uygulamada yakalanan H.S., U.K., M.Ö ve M.C.F. adlı şahıslar ve suç unsurları gerekli işlemler için ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildiği öğrenildi.

BALIKESİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:48

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