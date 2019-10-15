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Sındırgı’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

İHA

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı önünde toplanan vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Sındırgı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtı önünde toplanan heyet şehitler için saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Kur’anı kerim tilaveti ile devam eden program Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın konuşmasıyla devam etti. Başkan Yavaş “35 yıldır ülkemizi tehdit eden bir PKK tehdidi var. Ve problem nice canlar aldı, nice kanlar akıttı. Bu işi kökünden halletmek isteyen devletimiz, yıllar sonra ilk defa Afrin’de, Cerablus’ta ve şuanda da Fırat’ın doğusunda operasyon yapıyor. Yüz yıldan beri Türkiye’nin en büyük yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Aslında bu bir müdafaa, yıllardan beri bu ülkede kan akıtan PKK’nın kökünü kurutmak için yapılan bir hadise. Bu işleri yaparken ülkemiz hep yıllardan beri yalnızlaştırılmaya çalışıldı. Sanki Kürt halkları gibi gösterilmeye çalışıldı ama can alan PKK görülmemeye çalışıldı. Gördük ki dünyada dostumuz o kadar çok değil çünkü niye haset ediliyor, kıskanılıyor. Türk’ün bu ülkenin tekrar ayağa kalkmasından korkuluyor. Bizler kendi silah sanayimizi, teknolojimizi büyüttükçe, geliştirdikçe bunlarla mücadele edebilme gücünü elde ettik. Akşam bir futbol maçı var bir asker selamını bile canlı yayında göstermekten korkan böyle bir dünya var. Türk milletinin duruşu onları korkutuyor” dedi.

"Türk bayrağının etrafında buluşan bir milletiz"
Kendilerinin üzerilerine düşeni yaparak Türkiye’nin toprağının bir karışı dahi kimseye vermemek için mücadele edecekleri, bayrağımızı gönlerden indirmemek için canımızı vereceğiz ama bu toprakları kimseye vatan ettirmeyeceklerine dikkat çeken Başkan Yavaş, “Bu vatan bizim onun için burada dünya ile nasıl mücadele ettiğimizi görüyoruz. Artık içimizde de ufak tefek hesaplarla birbirimize karşı olmak yerine daha çok buluştuğumuz noktaları daha çok bir olduğumuz noktaları ortaya koymamız gerekiyor. Burada siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, farklı düşüncelere sahip insanlar var ama vatan etrafında, bayrak etrafında bir olabiliyoruz. Türk bayrağının etrafında buluşan bir milletiz. Bizi fazla kızdırmaya gelmez. Kızdırdığınız an öyle birbirimize bağırsakta çağırsak ta fikir olarak uyuşmasak ta vatan dedik mi bayrak dedik mi mukaddesat dedik mi hep beraber aynı noktada toplanabiliriz. Türk’ün özelliği bu. Biz oraya öldürmeye gitsek, perişan etmeye gitsek Amerika gibi talan etmeye gitsek, oradaki İŞİD gibi, PKK gibi orayı yok etmeye gitsek oradaki halkın hiç biri bizim yanımızda olmaz. Biz oraya can almaya, kan akıtmaya değil, bizi tehdit eden PKK unsurunu kökünden kazımaya gittik. Rabbim bu ülke için kan akıtan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş savaşı şehitleri, Çanakkale şehitleri, bu vatan için kim can verdiye onlardan razı olsun. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz biz Sındırgı olarak ordumuzun sonuna kadar arkasındayız. PKK, FETÖ, IŞİD kim varsa ülke namına ve bizi yok etmeye çalışan kim varsa bütün bu unsurlar temizlenmesiyle kadar ordumuzun yanındayız. Bir elimizde bayrağımız, diğer elimizde asker selamımızla tüm dünyaya Sındırgı ordusunun ülkesinin yanındadır” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin düşmanının çok olduğunu ancak kimsenin bu birliği yıkmaya gücünün yetmeyeceğini belirten İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ise, “Bugün ordumuza, milletimize destek vermek için selam göndermek için hep beraber bir araya geldik. Ülkemiz gerçekten çok değerli, cennet bir vatan. Sındırgımız'dan da gazilerimiz var memleketimizin her tarafından asker ve sivil gazilerimiz var. Allah hepsine şifa versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ceddimizden gelen gücümüzün farkındayız. Sındırgı'dan uzaklardan o bölgeye askerlerimize moral için destek vermek için buradan selam gönderiyoruz. Ben hepsinin Allah kılıcını keskin etsin diyorum. Allah hepsini korusun” dedi.
Konuşmaların ardından eller semaya açılarak Barış Harekatı’na katılan Mehmetçik için dua edildi. Asker selamı ile Sındırgı’dan dünyaya birlik mesajı verildi.

BALIKESİR

15 Ekim 2019 Salı

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