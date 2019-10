Karesi Belediye Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destek Karesi Meclisi Barış Pınarı için olağanüstü toplandı

Karesi Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Karesi Belediye Meclisi’nden destek geldi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında olağanüstü toplanan Karesi Belediye Meclisi, "Barış Pınarı Harekatı'nı Destekliyoruz" adlı ortak bir bildirge yayınlayarak operasyona destek açıklamasında bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başlayan meclis toplantısında konuşan Başkan Orkan, Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerler ve siviller için başsağlığı diledi.

Orkan, “Türk ordusu asırlardır mazlumun yanında olmuştur”

Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili tüm üyelerin destek verdiği açıklama öncesi konuşan Başkan Orkan, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Barış Pınarı Harekatın’ın Türkiye için önemine vurgu yapan Orkan, “Türk Ordusu, asırlardır hep doğrunun ve mazlumun yanında durmuş, iyinin ve güzelin savunucusu olmuştur. Kahraman ordumuz, tarihinden aldığı bu misyondan bugün de kaçmamış; vatanının bekası, vatandaşının güvenliği ve insanlığın huzuru için cepheye koşmuştur. Ülkemizin bütünlüğü ve insanımızın birliğine kasteden hainler, sukutu hayalden öteye gidemeyecek kötü emellerine asla kavuşamayacaklar. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme amacını taşıyan operasyon; bölgeye, barış ve huzurun egemen olmasını sağlayacaktır. Operasyonda görev alan Mehmetçiğin başarılı olacağına sonsuz güven duyuyoruz. Rabbim, Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Allah, kahraman askerlerimizi korusun, sağ salim ailelerine kavuştursun. Şanlı ordumuzun kahraman evlatları için 80 milyon tek yürek olduk. Vatan uğruna canları pahasına bölgede bulunan her Mehmetçiğimize şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Başkan Orkan ardından mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri de birer konuşma yaparak harekata destek olduklarını açıkladılar. Hazırlanan açıklamanın meclis üyeleri tarafından imzalanması ardından açıklama okundu.

Meclisten ortak açıklama;

Karesi Belediye Meclisi tarafından yayınlanan açıklama şöyle: “Barış Pınarı harekatını destekliyoruz. Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir.

Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir.

Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır.

DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır...

Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur.

Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir.

Terör örgütüne sağlanan binlerce TIR silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır.

Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler.

Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu harekat, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir.

Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamaktır.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak tüm Belediye Meclisi olarak destekliyor, harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Karesi Belediye Meclisi olarak, şanlı ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz” açıklaması yapıldı.

