Kral Şakir Etkinliğine 10 Burda AVM’de rekor katılım

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, Balıkesir’in alışveriş, buluşma, yaşam ve cazibe merkezi 10 Burda AVM, sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir’ etkinliği ile minik ziyaretçilerini buluşturdu.

Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan, Kral Şakir ve Fil Necmi ile birlikte şarkıların söylenip oyunların oynandığı ‘Kral Şakir’ etkinliğinde çocuklar, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayelerle keyifli anlar yaşadı. Çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açan 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyaları ile ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Sevilen karakter Kral Şakir için vatandaşlar gösteriden saatler önce AVM'ye akın etti.

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:37

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.